Auto in fiamme sull'autostrada a Lomazzo

Incendio sull'autostrada A9 intorno alle ore 23 di giovedì 16 luglio 2020: un'auto che viaggiava in direzione di Milano è stata avvolta dalle fiamme all'altezza di Lomazzo. Il conducente ha fatto in tempo ad accostare sulla corsia d'emergenza e a uscire dalla macchina. Il rogo è divampato a causa di un guasto al motore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio. Non si sono registrati feriti.