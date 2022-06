Video di un aliante in difficoltà a Cantù: allertati i vigili del fuoco

Mobilitazione a Cantù nella zona di Mirabello per un aliante in difficoltà. Alcuni testimoni hanno allertato i soccorsi dopo avere visto un aliante in evidente difficoltà a causa delle forti raffiche del vento. Si sono mobilitati i vigili del fuoco. Al momento non si conoscono le condizioni del pilota né tanto meno se sia riuscito ad atterrare regolarmente. Qui il video girato da un lettore di QuiComo. Seguiranno aggiornamenti.