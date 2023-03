L'acqua gorgoglia: insolito fenomeno a pochi metri dalla riva in viale Geno. Che cos'è?

Un insolito fenomeno è stato notato a pochi metri dalla riva in viale Geno. Un lettore di QuiComo ha inviato alla redazione un video girato nella mattina del 25 marzo 2023 dalla Passeggiata Ramelli. Come si nota l'acqua gorgoglia come se ci fosse un qualche tipo di perdita subacquea sul fondale. Non si capisce bene se si tratti di aria (o gas) oppure della fuoriuscita di un liquido che agita la superficie del lago in quel punto.