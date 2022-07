Volley A2, il roster completo del Pool Libertas Cantù. Esordio con derby

Pool Libertas Cantù al gran completo. Al termine della tre giorni di volley mercato è stata ufficializzata tutta la truppa di coach Denora che prenderà parte al prossimo campionato di serie A2. Questo il roster completo: al centro Aguenier Jonas Bastien Baptiste, Mazza Federico, Monguzzi Dario e Rossi Gianluca; schiacciatori Compagnoni Federico, Galliani Alessandro, Gamba Kristian, Ottaviani Giuseppe e Preti Alessandro; liberi Butti Luca e Picchio Matteo, in regia Alberini Alessio e Gianotti Francesco.

Quello in campionato, fissato per il prossimo 9 ottobre, sarà un esordio già duro per la squadra che ospita in casa la Agnelli Tipiesse Bergamo per un intenso profumo di derby. Nella seconda giornata c'è invece la trasferta a Santa Croce in Toscana contro la Kemas Lamipel. Primo turno infrasettimanale, e sfida contro la Bam Acqua San Bernardo Cuneo al PalaFrancescucci, prima di volare in Calabria nella tana della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Secondo volo aereo consecutivo, in Basilicata contro la Cave del Sole Lagonegro, per poi tornare al PalaFrancescuccci per l’incontro contro la neo-promossa Tinet Prata di Pordenone. Altro aereo da prendere per volare in Puglia dalla BCC Castellana Grotte, per poi tornare tra le mura amiche per due match consecutivi, il primo contro la Hrk Motta di Livenza, e il secondo contro la Consar RCM Ravenna. Dicembre inizia a Reggio Emilia, mentre il turno infrasettimanale dell’Immacolata sarà in casa contro la Delta Group Porto Viro. Ultime due gare, la prima a Brescia contro la Consoli McDonald’s e il Christmas Match contro la seconda neo-promossa, la Videx Yuasa Grottazzolina.

“L’inizio sulla carta non è dei più semplici – ha commentato Coach Francesco Denora –: Bergamo, Santa Croce, Cuneo e Vibo Valentia sono le favorite, ma lo diciamo da settimane che il campionato sarà di altissimo livello, quindi prima o poi bisogna incontrarle tutte. Il lato positivo è che capiremo subito di che pasta siamo fatti, capire il gap che c’è con le top, e avere il tempo per colmarlo”.