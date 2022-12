Tecnoteam Albese: il trittico di ferro comincia con la capolista Millenium Brescia

Inizia con la gara casalinga contro la capolista Millennium Brescia Valsabbina – domenica ore 17 – il trittico di ferro della Tecnoteam Albese Volley Como prima della fine del girone di andata del girone A della serie A2. E inizia proprio contro la formazione che finora ha mostrato valore e qualità, determinazione e grande gioco. Una sfida difficile per Veneriamo e compagne, reduci dalla sconfitta di Montale.

La settimana è partita con due sedute di allenamento martedì ed anche mercoledì, oggi quella di Casnate con inclusa seduta video per capire come poter mettere in difficoltà la capolista. E coach Mauro Chiappafreddo ha presentato la sfida in sala stampa: “Proviamo a giocarci le nostre carte – ha ammesso ancora il coach di Albese – a viso aperto. Non abbiamo nulla da perdere contro un simile avversario, ma tutto da guadagnare. Proviamo a giocare aggressive e chiediamo aiuto ai nostri tifosi per darci una spinta importante domenica: sicuramente ci sarà una grande pallavolo. Brescia è compagine di qualità e costruita per salire di categoria. Hanno giocatrici esperte, con un passato in A1, ottime per questa categoria. Noi dobbiamo ritrovare gioco e un pò di tranquillità”.

Albese torna a giocare in casa, a Casnate, dopo il match vinto con il Club Italia. Anche domenica biglietteria sarà aperta un’ora e mezza prima del fischio d’inizio (ore 15:30), biglietti in vendita solo ai botteghini del PalaFrancescucci di Casnate a 8 euro (intero) e 5 ridotti. La gara sarà trasmessa anche in diretta e in chiaro sul canale Youtube di Volleyball World dalle ore 17:00.