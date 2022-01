Tecnoteam Albese, la soddisfazione di coach Mucciolo: "Le ragazze sono state strepitose"

Il successo in trasferta di ieri dellasul complicato campo dell’conferma come questa squadra non sia destinata soltanto a una salvezza in, ma a qualcosa di ben più ambizioso. L’allenatore delle comasche,, ha espresso a caldo tutta la propria soddisfazione: “Sono tre punti molto importanti su un campo difficile, poche squadre ne hanno conquistati qui in precedenza. Inoltre valgono doppio perché le nostre energie sono in fase di ricarica e il terzo e quarto set sono stati a dir poco dispendiosi. Le ragazze sono state strepitose, anche quelle della panchina”.

Coach Mucciolo ha dedicato parole al miele soprattutto per due subentrate: “Voglio fare i miei complimenti a Irene Baldi e Chiara Pinto. Si sono dimostrare un ottimo valore aggiunto, ma non avevo dubbi, né dal punto di vista tecnico né da quello umano. Nel quarto set eravamo alla canna del gas e loro ci hanno dato vivacità ed energia, oltre alla qualità a muro e difesa”.

Infine, una riflessione sulle prossime sfide di campionato: “Si tratta di un campionato difficile, le sorprese non mancano mai come confermato dalla vittoria di Modica con Martignacco, inoltre la situazione del covid lo renderà ancora più instabile. Sarà difficile trovare sempre la qualità, ma con Montecchio ho visto una prestazione gagliarda, siamo rognosi come non mai!”.