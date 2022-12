Tecnoteam Albese, lo sfogo del presidente Crimella: “Non abbiamo albesini che ci tifano”

Graziano Crimella ha espresso tutta la sua soddisfazione dopo la splendida vittoria (3-1) della Tecnoteam Albese nell’ultimo turno di campionato. Le Guerriere non si sono limitare a superare la capolista Brescia, hanno concesso il bis contro la Futura Giovani Busto Arsizio. Ecco le parole del numero uno comasco: “Felicissimo per la super partita delle guerriere della Tecnoteam Albese Volley Como che ripetono il risultato di domenica scorsa battendo rispettivamente la prima e la terza in classifica con risultato pieno, nel campionato di Serie A2”.

Non è mancato un riferimento geografico: “Durante la festa in palestra ad Albese per gli auguri natalizi, ho ribadito per l’ennesima volta la nostra appartenenza al paese di Albese, pur giocando per ragioni logistiche a Casnate. Forse però sto sbagliando qualcosa con questa considerazione. Anche stasera, oltre al sindaco Carlo Ballabio (che ci sostiene sempre) e a qualche affezionato (5/6 persone) ed ovviamente ai magnifici volontari, non abbiamo albesini che ci tifano. Nell’ultima partita erano presenti circa 300 persone, gli albesini li posso contare sulle dita di due mani. Peccato! Forse il mio paese non ci merita (escludo l’amministrazione comunale che da sempre ci sostiene). Il mio è uno sfogo amaro mitigato in parte dai complimenti che ricevo dai tanti sostenitori di paesi limitrofi”.