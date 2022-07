Una Tecnoteam Albese sempre più comasca: ingaggiata Valentina Cantaluppi

Prosegue a gonfie vele il mercato della Tecnoteam Albese. Il direttore sportivo Gabriele Mozzanica ha ottenuto infatti il sì e la firma del contratto della promettente schiacciatrice comasca Valentina Cantaluppi, classe 2004 e residente a Grandate. Arriva dalla Green Warriors Sassuolo: ha disputato l’ultima stagione in Serie A2 assieme a Rolando che ora ritrova in squadra ad Albese. Prima di lei altre due comasche sono arrivate a indossare la maglia albesina: Giorgia Bernasconi ed Elena Radice (nata ad Erba anche se residente in Brianza). Con il suo acquisto si è quasi completato il reparto delle bande, caratterizzato anche da Nardo e Pinto. Manca ancora una ciliegina sulla torta e verrà comunicata nelle prossime ore, una vera e propria bomba secondo la stessa Tecnoteam che ha anticipato il gran colpo ai tifosi.