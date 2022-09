Tecnoteam Albese, seconda settimana di preparazione con ottimi riscontri

È finita la seconda settimana di preparazione per quel che riguarda la Tecnoteam Albese che sta preparando il suo secondo campionato in Serie A2 di volley femminile. I riscontri per il momento sono ottimi. Coach Mauro Chiappafreddo e le ragazze oggi sono a riposo al termine di una settimana intensa in palestra tra pesi e pallone. C’è grande soddisfazione del tecnico per le risposte ricevute, ma anche del presidente Crimella che è stato in palestra ad osservare il lavoro: "Sono soddisfatto della dedizione e dell'allegria che vedo dal gruppo. Continuiamo con questo spirito”. Domani si riparte e mercoledì pomeriggio sarà il momento del primo allenamento congiunto a Monza contro la compagine di A1 che ha sfiorato lo scudetto nella scorsa stagione, anche se in questo caso priva di diverse nazionali.