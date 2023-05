Tecnoteam Albese, il saluto del presidente Crimella: “Grazie a tutte, ci vediamo a ottobre”

Un elogio per la bella vittoria di domenica in rimonta a Marsala (2-3). Soprattutto per il temperamento mostrato sul campo dalle ragazze più giovani. E poi un appuntamento a squadra e tifosi: "Ci vediamo ad ottobre alla ripartenza della nuova stagione. Dico grazie ai nostri tifosi per la vicinanza sempre a squadra e staff”.

Il presidente Tecnoteam Albese Volley Como, Graziano Crimella, saluta e ringrazia. A breve le prime anticipazioni sulla nuova squadra che dall'autunno sarà al via della terza stagione di fila nella Serie A2 di volley femminile. Il numero uno del sodalizio comasco ha aggiunto: ”Brave ragazze. Dopo due brutti set hanno avuto la forza di reagire su un campo difficile con un set infinito, il quarto. Queste sono le partite che fanno crescere soprattutto le giovani. Grazie e buone vacanze a tutti”.

Come detto, a breve le prime mosse del presidente e del direttore sportivo Mozzanica per la futura squadra. La prima mossa è stata già compiuta - un paio di settimane fa - vale a dire la riconferma di coach Mauro Chiappafreddo e di tutto il suo staff che quest'anno hanno fatto molto bene. Per le giocatrici, tempo qualche giorno e ci saranno di sicuro degli aggiornamenti.