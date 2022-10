Tecnoteam Albese, la prima trasferta delle Guerriere sarà in Trentino

Attesa per lo storico debutto casalingo in Serie A2 femminile dell’Itas Trentino domenica contro la Tecnoteam Albese Volley Como. In campo alle 17:00 nell’impianto universitario di Trento Sud si giocherà con l’Itas reduce dal ko di Brescia al debutto domenica scorsa.

Sempre ai box le infortunate Martina Stocco e Jessica Joly, coach Stefano Saja: “Abbiamo trascorso una positiva settimana di lavoro per prepararci al meglio all’esordio casalingo. Joly sta lavorando per rientrare il prima possibile, anche se avrà bisogno ancora di un po’ di tempo per completare il suo percorso di recupero. Affronteremo una squadra che sta ancora cercando il suo assetto definitivo e che muta spesso le interpreti del suo sestetto: per questo dovremo cercare di concentrarci soprattutto sulla qualità del nostro gioco, adattandoci poi rapidamente alle avversarie in base all’assetto che ci troveremo di fronte. Albese ha qualità importanti, su tutte una linea di ricezione solida e affidabile e attaccanti di palla alta molto interessanti, come Stroppa, Nardo e Cassemiro”.

Tra le due società non esistono precedenti in gare ufficiali e non sono presenti ex all’interno dei due roster. Alessia Conti, nata a Trento, non ha mai miltato nella formazione. Per lei, comunque, un ritorno a casa con grande emozione.