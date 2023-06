Tecnoteam Albese: il nuovo reparto di liberi tra conferme e addii

Per un libero che se ne va, ce n‘è uno che rimane. È in fermento il mercato della Tecnoteam Albese per il prossimo campionato di Serie A2 e tra le novità da segnalare ci sono proprio quelle relative a questo ruolo. Elena Radice è la quarta guerriera che sigla l'accordo con presidente e ds Mozzanica: il giovane libero, quest'anno in campo in diverse occasioni, rimane dunque in maglia Tecnoteam. Con lei hanno già rinnovato il capitano Veneriano, la centrale Bernasconi e la palleggiatrice Nicolini. Ecco le sue prime dichiarazioni: "Sono molto felice di essere stata riconfermata per il secondo anno ad Albese: dopo il debutto in A2, garantisco che mi impegnerò per dare il massimo anche nella nuova stagione. Io non vedo l'ora di iniziare ed incontrare le compagne, riconfermate e nuove, e lo staff. Ovviamente un caro saluto a tutti i tifosi, sempre splendidi con noi”.

Elena Rolando, invece, ha deciso di lasciare Albese. È andata a far parte del reparto della Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Anche in questo caso ci sono le impressioni a caldo: “Debutterò in A1. Non so bene cosa aspettarmi, non avendo mai testato la categoria sulla mia pelle, ma sicuramente avrò tantissimo da imparare, a livello tecnico e mentale, dall’allenatore, da giocatrici che hanno molta più esperienza di me. Quindi testa bassa, lavorare e imparare: tutto quel che arriverà sarà un di più”.