Tecnoteam Albese, coach Mucciolo: "Con Talmassons è mancata un po' di lucidità, ma abbiamo retto bene"

Coachha commentato con orgoglio ma anche con dispiacere l’ultima partita didisputata dalla: due giorni fa le comasche hanno ceduto in casa (1-3) contro la corazzata, giocando alla pari e dimostrando di non aver alcun timore reverenziale con qualsiasi avversario.

La sua disamina è stata molto lucida: “C’è rammarico, soprattutto per i set persi a 23 che lasciano grande dispiacere, ma è anche vero che Talmassons ci ha messo tanto del proprio merito e i dettagli fanno sempre un po’ la differenza. Spesso le ragazze sono state costrette a inseguire e ci è mancato il guizzo finale nei momenti decisivi”.

L’allenatore della Tecnoteam ha sottolineato i pregi della sua squadra: “Loro sono una squadra fortissima e già lo sapevamo prima del match, pensavo che potessimo andare maggiormente in difficoltà dal punto di vista fisico e invece abbiamo tenuto botta. Abbiamo messo in mostra una buona intensità, facendo il nostro gioco, forse in determinati momenti ci è mancato un pizzico di lucidità. Le risposte sono state buone ed era quello che contava di più”.

Infine, un cenno alla prestazione di Irene Baldi: “La sua partita è stata ottima, ma nessuna giocatrice è per me una novità. Lei era con noi anche la scorsa stagione, anche se in una categoria diversa. Quando è entrata, avevo bisogno di maggiore qualità nei fondamentali di seconda linea in cui è molto brava. Questa deve essere la nostra forza, poter essere intercambiabili”.