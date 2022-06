La Tecnoteam Albese continua a rafforzarsi: ingaggiata Federica Stroppa

Firma per la Tecnoteam Albese Volley Como l'opposta bresciana (classe ’97) Federica Stroppa, da poco promossa in A1 con l’HR Macerata. Ha scelto il club comasco per una stagione da protagonista, un vero e proprio colpaccio per il direttore sportivo Mozzanica e il presidente Crimella. L’ultimo campionato disputato, su grandi livelli, è stato appunto in A2 con Macerata, formazione che ha battuto Mondovì nella finale per la promozione in A1 e con lei grande protagonista.

Ha già incontrato il presidente Crimella con il quale ha trovato l'accordo per la nuova stagione: determinante anche il ruolo del ds Mozzanica nella trattativa con la supervisione tecnica di coach Mauro Chiappafreddo. Si attendono grandi cose da lei nella stagione 2022-2023, quella in cui Albese dovrà dare delle conferme importanti dopo l’ultima annata.