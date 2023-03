Tecnoteam Albese: Guerriere super cariche dopo l'annuncio dell'ingresso gratuito al PalaFrancescucci

Ripresa ieri la preparazione delle giocatrici della Tecnoteam Albese dopo la gara di domenica a Castellanza contro la Futura Giovani Busto Arsizio: ambiente carico dopo l'annuncio delle ultime ore del presidente Graziano Crimella di consentire l'accesso libero domenica ai tifosi al palazzetto. Fra quattro giorni le Guerriere se la vedranno contro un avversario ostico come la BSC Materials Sassuolo (fischio d’inizio alle 17:00 al PalaFrancescucci di Casnate) e servirà un tifo costante per permettere alla formazione comasca di conquistare la sua seconda salvezza consecutiva nella Serie A2 di volley femminile. Basterà un successo e la permanenza nella categoria diventerà aritmetica.

Le parole di Crimella non potevano che essere uno stimolo in più in vista di un match tanto importante e delicato: “L’ingresso sarà gratuito per portare il maggior numero possibile di appassionati in tribuna in quest'ultima gara della stagione regolare. I tifosi abituali ed i loro amici. Venite a darci una mano, le ragazze hanno bisogno del vostro aiuto”. Il numero uno della Tecnoteam ha poi aggiunto: “Sarebbe bello avere un caldo tifo perché con una vittoria avremo la certezza di giocare anche il prossimo anno in A2 e di disputare la fase finale della stagione nella poule promozione”.