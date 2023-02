Tecnoteam Albese, il presidente Crimella chiama i tifosi a raccolta: "Stateci vicini"

"Gara fondamentale per noi, chiedo ai tifosi di starci vicino. Chi ha a cuore la nostra squadra venga domenica a sostenere le ragazze a Casnate". Il presidente Graziano Crimella chiama a raccolta i sostenitori della Tecnoteam Albese Volley Como per il match contro l’Hermaea Olbia, in programma appunto tra pochi giorni. Le Guerriere sono reduci da due successi di fila in trasferta: dopo la sosta per la Coppa Italia di Serie A2, si riparte dal Palafrancescucci contro una formazione molto insidiosa e che è davanti alle lombarde in classifica (girone A). L'orario è differente rispetto al solito: si giocherà infatti alle 16:30 e non alle 17:00 come avviene la domenica.

C’è grande attesa per il recupero delle infortunate delle ultime settimane, vale a dire Nardo e StroppaIl girone A parla chiaro in quanto ad ambizioni sportive. Albese è al nono posto (quartultimo per la precisione) con 18 punti all’attivo, frutto di 7 vittorie e 9 sconfitte. Olbia ha invece quattro punti in più rispetto alla Tecnoteam: sono appunto 22 (8 successi e 8 ko nello specifico) e valgono per il momento il sesto posto. L’occasione per un sorpasso è dunque ghiotta come non mai, con la speranza che le mura amiche facciano altrettanto bene come è successo nel caso dei match giocati lontano da Casnate.