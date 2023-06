La Tecnoteam Albese conferma anche Cecilia Nicolini: il roster 2023-2024 sempre più ambizioso

Terza conferma per la Tecnoteam Albese che nel campionato di Serie A2 per la stagione 2023-2024 potrà contare anche su Cecilia Nicolini. È n punto di riferimento in campo e fuori: esperienza e personalità, i dirigenti della società comasca - con l'ok dello staff - hanno scelto di prolungare l’accordo.

Queste sono le sue dichiarazioni dopo l’ufficializzazione del rinnovo: "Ringrazio società e staff per la fiducia verso di me. Per una atleta è bello e stimolante sapere di essere apprezzata, capita e voluta. Qui ad Albese ho trovato un ambiente in crescita, la società vuole migliorare sempre più. Sono molto contenta: so che si sta allestendo una squadra ambiziosa, benissimo direi. Puntiamo a fare meglio di questa stagione anche se ci sono state delle difficoltà oggettive in qualche momento. Mando un saluto ai nostri meravigliosi tifosi: resteremo ancora a Casnate a giocare, bello. A loro dico che sarà una stagione speciale e ci sarà da divertirsi: sono sicura che verranno ancora più numerosi a darci la spinta. Io sono già carica, ve lo dico”. Le altre due giocatrici del roster di quest’anno che faranno parte anche del prossimo sono Giorgia Bernasconi e il capitano Martina Veneriano, in attesa dei prossimi annunci della Tecnoteam Albese.