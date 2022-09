Tecnoteam Albese, la brasiliana Cassemiro si sta ambientando alla perfezione

La brasiliana Cassemiro al debutto con la maglia della Tecnoteam Albese nell'allenamento congiunto di Monza ha messo in evidenza subito ottime qualità individuali e un buon inserimento nel gruppo. Le sue parole dopo questa prima uscita: “Devo dire che a Monza è stata una buona prova di tutto il nostro gruppo. Lavoriamo solo da due settimane e non è ancora tempo per fare valutazioni importanti. Ma sono contenta: mi sono adattata molto bene qui da voi, ora è il momento di pensare a migliorare fisicamente e anche la chimica che per me è la cosa migliore da fare, la più importante nella pallavolo. Un saluto ai nostri tifosi, vi aspetto a breve nell'allenamento a Casnate: ci stiamo allenando duramente e credo che siamo sulla strada giusta!”.