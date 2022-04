Tecnoteam Albese, parla capitan Zanotto: "Lo spirito di gruppo ha fatto la differenza"

Il quarto posto al primo anno di Serie A2 non può non aver accontentato l’intero ambiente della Tecnoteam Albese. La formazione comasca è stata eliminata agli ottavi di finale dei play-off promozione, ma il bicchiere non può che essere mezzo pieno, come sottolineato anche da Carlotta Zanotto.

Il capitano delle Guerriere ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni sulla stagione appena finita: "Sono fiera ed onorata di far parte di questo gruppo fantastico. Abbiamo disputato un buon campionato, potevamo forse fare di più ai play-off, ma tutto sommato l’annata è stata positiva per tanti aspetti, tenendo conto del fatto che si trattava della prima esperienza in A. Abbiamo trovato un ottimo palazzetto in cui giocare, gli errori non sono ovviamente mancati, anche se poi si sono trovate sempre le soluzioni giuste per migliorare".

Zanotto non ha dubbi sul dettaglio che ha fatto la differenza: "Lo spirito di squadra ha fatto la differenza. Non posso che essere orgogliosa di rappresentare Albese come capitano. Tutte le ragazze hanno fatto il loro dovere, magari non avevamo l’elemento in grado di fare la differenza, ma la squadra è stata sempre compatta, il giusto amalgama tra giovani e veterane. Infine volevamo ringraziare i tifosi per il loro sostegno incondizionato, ci hanno sentire sempre bene e amate".