La Tecnoteam Albese annuncia l’acquisto di Silvia Fiori, libero esperto e vincente

È ufficiale primo grande acquisto della Tecnoteam Albese Volley Como per la nuova stagione in A2: arriva Silvia Fiori, libero, ultima stagione a Macerata in A1. È nata a Merano il 18 luglio del 1994, altezza 163 centimetri, laureata in scienze biologiche, ora sta facendo una magistrale in Biodiversità ed Evoluzione biologica a Milano. Carichissima per questa opportunità ad Albese: tra poco i dettagli della sua grande carriera e poi il suo saluto ai tifosi. Una carriera di assoluto spessore, sempre in serie A, iniziata a Pavia nel lontano 2010/11 con la maglia Riso Scotti in A1 fino all'ultima stagione, a Macerata, sempre nella massima categoria. Il nuovo libero di Albese, Silvia Fiori, nel suo palmares, annovera anche un passaggio alla Imoco Conegliano in due stagioni: 2017/17 e l'anno successivo. E qui ha conquistato la Supercoppa italiana, la Coppa Italia ed anche lo scudetto. Questa la sua carriera in sintesi:

-2010/12 Riso Scotti Pavia (serie A1)

-2013/15 Obiettivo Rinascimento Vicenza (A2)

-2015/16 Beng Rovigo (A2)

-2016/18 Imoco Volley Conegliano (A1)

-2018/21 Eurospin Ford Pinerolo (A2)

-2021/22 Megabox Ondulati Vallefoglia (A1)

-2022/23 Cbf Balducci Macerata (A1)