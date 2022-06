Serie A2, il punto sul mercato della Tecnoteam Albese tra addii e rinforzi

È giunto il momento di fare il punto della situazione a metà del mercato della Tecnoteam Albese con il ds Mozzanica ed il presidente Crimella sempre molto attivi per completare la rosa a disposizione di coach Mauro Chiappafreddo. Finora sono quattro le conferme rispetto alla passata stagione: le centrali Gallizioli e Veneriano e le bande Nardo e Pinto. Due i ritorni (graditissimi) ad Albese: il libero Rolando e la centrale Badini. Tre i nuovi acquisti perfezionati dai dirigenti: la palleggiatrice Cecilia Nicolini e le due opposte Federica Stroppa e Alessia Conti.

Nei prossimi giorni ci saranno gli ultimi innesti nel roster prima delle vacanze, ancora cinque nomi da presentare ai tifosi. La ripresa della preparazione della nuova Tecnoteam di Mauro Chiappafreddo è invece in programma per agosto. Intanto cinque atlete dell’ultima stagione non faranno più parte di questo gruppo: si tratta di Ghezzi, Lualdi, Scurzoni, Baldi e Mocellin. Salutano il campo, ma restano nel club con altri compiti, sia Caterina Cialfi che Carlotta Zanotto. La prima come medico sociale, la seconda in qualità di Team Manager con Veronica Landoni.