La seconda stagione dell’Albese in A2 partirà il 25 agosto con il raduno e i primi test

Da ieri è entrata nel vivo la pre-season della Tecnoteam Albese Volley Como per il campionato 2022/23 in Serie A2. Giovedì 25 agosto la squadra si ritroverà (ore 10) alla palestra Pedretti di Albese agli ordini dello staff tecnico: sarà il momento per i saluti, le foto ufficiali e la presentazione alla stampa. Dal pomeriggio, poi, i primi test per le giocatrici suddivise in gruppi, stessa cosa per il 26 agosto. Sabato 27 è previsto invece un allenamento in piscina al mattino. Nei prossimi giorni sarà reso noto il dettaglio del resto della preparazione agli ordini di coach Mauro Chiappafreddo e delle prime amichevoli della stagione. Il campionato di A2 scatterà il 23 ottobre, anche se il calendario ancora non è noto.