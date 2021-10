La prima volta della Tecnoteam Albese: storica vittoria in A2 e pubblico in trionfo

Una grandeconquista il successo (3-0) contro il Club Italia nel debutto casalingo in serie A2 del club lariano. Una prima davanti ad un buon pubblico al palazzetto di Casnate che, da oggi, ospita le gare della formazione di coach Mucciolo. Finisce con un netto 3-0 contro le giovanissime milanesi che a tratti hanno dimostrato in pieno il loro valore trascinate da Ituma e Adelusi. Albese più cinica nei momenti decisivi questa sera e successo importante.ha utilizzato il sestetto titolare per quasi tutta la gara, ma spazio anche – per pochi attimi – al debutto indi Alice Bocchino e Federica Ghezzi. Gara intensa fin dall’avvio, primo e secondo set punto a punto per larghi tratti.

La Tecnoteam ha piazzato il break decisivo nel finale di entrambi grazie alla sapiente regia di Cialfi ed al servizio di Veneriano (nel secondo). Un uno-due che per Albese ha significato avere una spinta in più per il terzo set, letteralmente dominato dalla formazione di Mucciolo. Migliore realizzatrice, come sette giorni fa a Soverato, Chiara Pinto con 10 punti. Bene anche Oikodominou, Zanotto e Gallizioli con 9 punti. Club Italia in difficoltà nell’ultima frazione mentre le prime due le ha combattute praticamente alla pari. Adelusi la migliore delle sue con 11 punti. Questo il tabellino del match:

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 3 CLUB ITALIA CRAI 0 (parziali 25-19; 25-22; 25-13)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Cialfi 5, Veneriano 5, Gallizioli 9, Zanotto 9, Pinto 10, Oikonomidou 9, De Nardi libero, Bocchino, Ghezzi, Baldi ne, Lualdi ne, Scurzoni ne, Mocellin nr, Nardo ne. Coach Mucciolo, vice Cardinali.

CLUB ITALIA CRAI: Pelloia 3, Adelusi 11, , Marconato 6, Nervini 7, Ituma 8, Acciarri 9, Ribechi linero, Vighetto, Giuliani 1, Despaigne e Passaro ne, Esposito, Barbero ne, Betsy ne. Coach Mencarelli, vice Fanni.