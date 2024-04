La prima promozione in A1 non si scorda mai: emozione indescrivibile per Beatrice Negretti

Alle stelle che ascoltano e ai sogni che si avverano: è con una citazione letteraria che Beatrice Negretti ha voluto dedicare il suo ultimo post social sulla storica promozione in A1 conquistata con la maglia della CDA Talmassons. Si tratta di una frase tratta dal libro “La corte di nebbia e furia” di Sarah Janet Maas: è il primo capitolo di una avvincente serie fantasy, mentre non c’è niente di fittizio nel salto di categoria a cui la giocatrice originaria di Fino Mornasco ha contribuito in maniera determinante.

Essere il capitano di una formazione che ha stupito tutti centrando un obiettivo che sembrava quasi impossibile l’ha inorgoglita non poco, anche perché si tratta della prima promozione in A1 della sua carriera. Si potrebbe pensare che per chi ha conquistato una Coppa CEV e indossato maglie prestigiose come quella dell’UYBA Busto Arsizio e della Vero Volley Milano, questo traguardo sia “inferiore”, ma Beatrice Negretti lo porterà nel cuore per tutta la vita.

Una promozione a cui ha creduto in tempi non sospetti, come sottolineato nel corso delle dichiarazioni post-gara di Talmassons-Busto che ha spalancato le porte dell’A1 alle friulane: "È dall’inizio dell’anno che lo dico. Anche se è stata una stagione di alti e bassi, ci abbiamo sempre creduto e ciò ci ha fatto andare avanti anche nei momenti più difficili, sono felicissima. Penso sia stato importante il fatto di essere tutte molto giovani, abbiamo spinto un sacco e si vede la crescita che abbiamo fatto durante l’anno”. Il 15° posto nella classifica delle ricezioni perfette (quelle che rispondono a criteri come la traiettoria della palla e la posizione del campo in cui la stessa potrebbe cadere) del campionato di A2 non deve ingannare.

Beatrice è stata la vera trascinatrice di questo gruppo, risultando spesso MVP e dimostrando una forza d’animo invidiabile. Insomma, come quella di Dante Alighieri nella “Divina Commedia”, la sua guida è stata davvero determinante. Classe 1999, la sua carriera è stata piena di grandi soddisfazioni. Dopo essersi affermata nell’UYBA Busto Arsizio, è poi approdata a Roma in A2 a 19 anni, prima di tornare in B2 sempre a Busto meritandosi alcune convocazioni in A1. Con la Pro Victoria Monza ha anche arricchito la propria bacheca personale, contribuendo alla vittoria nella già citata Coppa CEV 2020-2021, trionfo a cui hanno fatto seguito altre due stagioni ad alto livello prima di sbarcare a Talmassons.