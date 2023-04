Pool Salvezza A2. Terzo stop di fila per la Tecnoteam Albese: Messina la spunta al 4° set

Niente da fare per la Tecnoteam Albese Volley Como. Il riscatto, dopo le due sconfitte della scorsa settimana (in pochi giorni a Sant’Elia e Perugia) non arriva dopo una bella partita contro la Desi Shipping Akademia Messina. Vincono (3-1) le siciliane che si portano a casa tre punti d’oro per la loro salvezza, ancora da conquistare. La Tecnoteam paga – come ha ammesso coach Chiappafreddo a fine gara – stanchezza e condizione non ottimale di alcune delle sue giocatrici dopo una stagione lunga.

E in una giornata dopo non tutto ha funzionato alla perfezione, da evidenziare la prestazione di Giorgia Bernasconi – alla sua prima stagione in A2 – che ha messo a segno 10 punti e ha dato una spinta importante alle compagne. Messina è apparsa determinata fin dall’avvio. Vinto il primo set. ha subito la rimonta di Albese nel secondo. Poi netta affermazione (14-25) nel terzo e dopo aver sprecato due match-ball ha chiuso il quarto su un attacco di Nardo che l’arbitro ha giudicato out, ma molti dalla tribuna non l’hanno vista allo stesso modo: 25-27 e vittoria che sa di impresa per coach Bonafede e il suo staff. Bel pubblico a Casnate a sostenere la Tecnoteam già salva, una ventina di scatenati supporter arrivati dalla Sicilia per dare una spinta alle ragazze della Akademia.

Alla fine canti e abbracci sul taraflex. “Dispiace per questa sconfitta – precisa coach Chiappafreddo – ma ci abbiamo provato. Abbiamo compiuto un pò troppi errori, in più paghiamo la stanchezza e una condizione non ottimale di alcune ragazze. Grazie ai nostri tifosi che ci hanno sostenuto sempre“. “Sono contenta della mia prova personale, ovviamente non per la sconfitta – chiude Giorgia Bernasconi. È un periodo così, peccato: vogliamo riscattarci domenica con l’ultima in casa con Vicenza”. Il tabellino del match:

TECNOTEAM ALBESE-AKADEMIA MESSINA 1-3 (17-25, 25-20, 14-25, 25-27)

ALBESE: Veneriano 1, Bernasconi 10, Nicolini 2, Nicoli 1, Cantaluppi 0, Gallizioli ne, Stroppa 0, Cassemiro 12, Badini 4, Rolando (L) 0, Conti 14, Nardo 19, Radice 0. All. Chiappafreddo

MESSINA: Varaldo ne, Martinelli 15, Catania 0, Ciancio (L) 0, Martilotti 15, Mearini 10, Muzi 1, Brandi 0, Silotto 9, Robinson ne, Ebatombo 17, Faraone (L) 0, Pisano (L) 0. All. Bonafede