Pool Salvezza A2. La Tecnoteam Albese raccoglie un solo punto dalla trasferta ciociara

Gara avvincente in terra frusinate nel pomeriggio. La Tecnoteam Albese Volley Como va al tie-break dopo una gara di assoluto equilibrio con l’Assitec Sant’Elia. Nel finale le padrone di casa, costrette a fare punti per restare in zona salvezza, recuperano lo svantaggio (break di 5-0), pareggiano e poi vincono 3-2. Battaglia di due ore e mezza in campo. Un solo punto per Veneriano e compagne, dunque, che salgono a quota 41 in classifica: a Lecco vittoria della OroCash per 3-1 su Anthea Vicenza che resta a quota 29 con Messina.

Ma la sconfitta di Montale a Perugia (3-0) dà ad Albese la certezza matematica della salvezza già questa sera (le emiliane hanno solo tre gare da disputare ancora). Partita dalle mille emozioni e con le due formazioni che hanno lottato su ogni pallone: alla fine festa di Sant'Elia che tiene vive le speranze di restare in A2, rammarico per coach Mauro Chiappafreddo e le sue ragazze che potevano chiudere diversamente il tie-break sempre condotto davanti. Peccato si, ma merito anche delle ragazze di casa che hanno lottato fino all'ultimo pallone con determinazione e ferocia.

Inevitabile il rammarico da parte del tecnico delle comasche: “È stata una partita molto intensa, giocata scambio dopo scambio. Loro sono partite a mille e poi siamo cresciute nel corso della partita. Abbiamo qualcosa da recriminare sì, qualche errore di troppo. Comunque mi è piaciuto molto l'atteggiamento contro una squadra molto aggressiva. Faccio i complimenti al loro muro-difesa anche se noi abbiamo lottato su ogni pallone fino all'ultimo. Poi hanno avuto la meglio al punto a punto finale, resta una grande partita di entrambe le squadre”. Il tabellino del match:

ASSITEC SANT’ELIA-TECNOTEAM ALBESE 3-2 (25-22 23-25 21-25 25-22 15-13)

SANT’ELIA: Ghezzi 16, Cogliandro 13, Spinello 1, Dzakovic 16, Hollas 4, Botarelli 27, Polesello 3, Costagli 3, Vittorio, Di Mario. Non entrate: Giorgetta, Moschettini. All. Gagliardi.

ALBESE: Cassemiro 15, Veneriano 9, Nicolini 1, Nardo 23, Badini 3, Conti 22, Gallizioli 2, Stroppa 1, Bernasconi 1, Rolando, Nicoli, Radice. Non entrate: Pinto, Cantaluppi. All. Chiappafreddo