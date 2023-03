Pool Salvezza A2. La Tecnoteam Albese riparte con slancio e batte Sant'Elia in 4 set

Ripartire di slancio. Era quello che aveva chiesto alla vigilia coach Mauro Chiappafreddo alle sue ragazze. E loro lo hanno accontentato al termine di una partita dura e impegnativa. 3-1 alla Assitec Sant’Elia a Casnate nella prima gara della poule Salvezza per Albese. Non è stato facile avere la meglio sulle avversarie, apparse decisamente pimpanti e ben disposte in campo. Con una ottima Cogliandro - unita a Dzakovic - a trascinare il gruppo. La Tecnoteam ha avuto cinque giocatrici in doppia cifra, una prova collettiva di spessore. Cassemiro top-scorer con 16 punti, seguita da Veneriano con 14. Mvp la palleggiatrice di Albese Nicolini, ancora una volta ottima regista del gruppo comasco.

Quattro set intensi, sempre in grande equilibrio. Interrotti solo nel finale da qualche bella giocata personale. Come nel primo e nel secondo set con la Tecnoteam a spuntarla di un nulla contro una formazione che ha mostrato carattere e qualità. Coach Mauro oggi ha avuto punti e sostanza da Conti e poi da Pinto e da una Cassemiro davvero perfetta in difesa e in attacco quando c’era da spingere. Ma poi anche dal pacchetto delle centrali e da una Nicolini sempre trascinatrice. Impeccabile al solito il libero Rolando. Due set giocati punto a punto, con una grande rimonta nel secondo: sotto di sette lunghezze, la Tecnoteam ha ribaltato tutto nel finale e ha vinto il parziale.

Non ci è riuscita nel terzo con le avversarie che non si sono disunite nel finale sempre con la qualità di Cogliandro, ma anche con punti di Ghezzi e Dzakivic. Poi nel quarto set le padrone di casa sono partite bene e con attacco e difesa ben registrate ha portato la gara in porto. Tre punti d’oro per la salvezza: Veneriano e compagne restano in vetta alla poule salvezza (erano prime anche prima della giornata odierna forti dei 28 punti della stagione regolare), ora a quota 31. Soddisfazione di tutto lo staff albesino a fine match per il successo.

“Gara tosta, ma bella vittoria per noi. Ora testa alla prossima, mercoledì turno infrasettimanale con Perugia in casa”, così il libero Rolando. “Bella partita e tre punti che vangono per la nostra classifica – ha detto coach Chiappafreddo -. Il nostro obiettivo resta quello di chiudere il discorso salvezza appena possibile“. Il presidente Graziano Crimella: ”Sono molto contento di questa partita, le ragazze sono ripartite benissimo. Quello che non ho ancora digerito sono i play-out con 28 punti dopo la stagione regolare. Va bene, li facciamo e speriamo di essere in salvo appena possibile“. Il tabellino del match:

TECNOTEAM ALBESE-ASSITEC SANT’ELIA 3-1 (26-24, 25-22, 24-26, 25-21)

ALBESE: Nicolini 3, Cassemiro 16, Veneriano 14, Nardo 2, Badini 10, Conti 13, Rolando (L), Pinto 10, Stroppa 2. Non entrate: Nicoli, Bernasconi, Gallizioli, Radice (L), Cantaluppi. All. Chiappafreddo.

SANT’ELIA: Spinello 1, Ghezzi 15, Cogliandro 12, Dzakovic 21, Polesello 2, Botarelli 1, Vittorio (L), Giorgetta 9, Hollas 6, Costagli 2, Di Mario. Non entrate: Moschettini. All. Gagliardi.