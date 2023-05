Volley A2, Pedron è il nuovo palleggiatore del Pool Libertas Cantù

Classe 1992, ma da più di 10 stagioni presenza fissa nella seconda categoria nazionale. È questo l’identikit del nuovo palleggiatore del Pool Libertas Cantù. Si tratta di Matteo Pedron, le ultime due stagioni a Cuneo alla Banca Alpi Marittime Acqua San Bernardo, ma che ha fatto il suo esordio in Serie A2 nel campionato 2012/2013 in maglia Tonazzo Padova.

"Sono molto felice che Matteo abbia quest’anno accettato la nostra proposta per venire a giocare in Libertas – dice il Presidente Ambrogio Molteni –. Si tratta sicuramente di un acquisto di peso, e un grande talento che avevo cercato di portare da noi negli anni passati. In questo modo rimpiazziamo la partenza di Alessio Alberini, che giocherà il prossimo anno a Prata di Pordenone, dopo la sua decisione di avvicinarsi a casa. Con questo acquisto importantissimo abbiamo messo in sicurezza una figura cardine come quella del palleggiatore, e sono straconvinto che con lui faremo molto bene"

Coach Francesco Denora commenta così il nuovo arrivo: "Abbiamo voluto fortemente Matteo per le sue indubbie qualità sia tecniche che umane. Ho avuto il piacere di lavorare con lui nel 2018/2019 a Lagonegro, e so benissimo cosa può dare a questa squadra in campo e nello spogliatoio. Ha fatto un grande salto di qualità negli ultimi anni con esperienze importanti, e si è sicuramente affermato tra i migliori della categoria. Lui vorrà riscattarsi dalla stagione scorsa, che è stata avara di soddisfazioni,mentre noi puntiamo a crescere ulteriormente nella qualità del nostro gioco. Pedron ha le giuste caratteristiche per esaltare i nostri attaccanti e far divertire noi e il nostro pubblico. Vogliamo dire ancora la nostra, e con questo colpo devo dire che la strada è ben tracciata"

Queste, invece, le parole del giocatore: "Ho scelto Cantù perché conosco bene l’allenatore e i giocatori, e sapevo che l’organico della quadra sarebbe rimasto quasi invariato. Inoltre, visti i nomi che ci sono in squadra, è una proposta molto allettante. Di conseguenza, appena c’è stata la possibilità, ho firmato. Le mie aspettative per la prossima stagione sono alte: il Pool Libertas arriva da un’ottima annata, quindi bisognerà cercare di riconfermarsi. Non sarà facile perché anche il prossimo sarà un campionato molto equilibrato, e dovremo stare sempre ‘sul pezzo’. A livello personale, i miei obiettivi sono di crescere e di mettermi in gioco, perché è una cosa che mi sono imposto di fare ogni anno. E ovviamente cercare di confermarci ad alti livelli".