Volley A2, suona la campanella del Pool Libertas Cantù. Il coach: "Ci attendono dure settimane"

Suona domani, giovedì 18 agosto, la campanella per il Pool Libertas Cantù, pronto a disputare una nuova stagione in serie A2. Alle 17 staff e squadra si troveranno al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate. Sarà consentito l’accesso anche al pubblico che dovrà però rimanere sugli spalti per non interferire con il lavoro della squadra.

"Sono felice di avere già tutta la rosa a disposizione dal primo giorno – ha commentato il coach Francesco Denora – ci attendono dure settimane di preparazione che possiamo però programmare con i tempi giusti nelle strutture sportive che la società del presidente Ambrogio Molteni, che ringrazio, mi ha già messo a disposizione. Ci divideremo tra il PalaFrancescucci, che vorrei diventasse un punto di riferimento per tutta la pallavolo del territorio, la palestra pesi, la piscina e la sabbia dei campi da beach, prima di affrontare i primi test match. Come ho già detto la serie A2 sarà un campionato molto impegnativo, ma noi potremo dire la nostra nostra contro tutti costruendo il nostro gioco e il nostro gruppo".

I primi giorni di lavoro prevedono venerdì ancora doppia seduta, con la mattina i pesi sotto la guida del preparatore atletico Francesco Garrera e il pomeriggio allenamento tecnico al PalaFrancescucci, sabato mattina la prima sessione in piscina. La prossima settimana è in programma anche una seduta interamente sulla sabbia all’Arena Beach di Cadorago e ancora una in piscina, oltre ai pesi e i quattro allenamenti nel tardo pomeriggio al palazzetto di Casnate con Bernate.

La prima amichevole sarà soltanto sabato 10 settembre all’Arena di Monza, contro il Vero Volley di Superlega. Ricordiamo che il Pool Libertas Cantù ha aderito al Vero Volley Network grazie a un accordo tra i presidenti Alessandra Marzari (Vero Volley) e Ambrogio Molteni (Libertas) ormai da tre anni. Il secondo allenamento congiunto sarà ancora in trasferta, a Reggio Emilia, il 14 settembre.

La prima amichevole casalinga è in programma il sabato successivo, 17 settembre, giornata al PalaFrancescucci che si presenta con una prima “festa del volley” comasco e canturino visto che nel pomeriggio è prevista un’amichevole anche della Tecnoteam Albese Volley Como, che si appresta a vivere il suo secondo anno consecutivo in serie A2 femminile.

Il campionato del Pool Libertas Cantù inizierà il 9 ottobre con l’appassionante derby lombardo contro l’Agnelli Tipiessa Bergamo al PalaFrancescucci.