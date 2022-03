Play-off A2: la Tecnoteam Albese se la vedrà con Sassuolo, prima gara in trasferta

È ufficiale il calendario della sfida tra Tecnoteam Albese Volley Como e Green Warriors Sassuolo, valida per i play-off promozione della Serie A2 di volley femminile: gara1 si disputerò domenica 20 marzo 2022 (alle 17:00) fuori casa per l'indisponibilità del PalaFrancescucci, mentre gara2 a Casnate mercoledì 23 marzo (ore 19:00). L'eventuale terza sfida, sempre in Lombardia, è stata programmata per domenica 27 marzo alle 17:00.

I biglietti per le due gare casalinghe si potranno acquistare direttamente al botteghino del palazzetto (non in prevendita), con apertura al pubblico un'ora e mezza prima del fischio d’inizio. Negli ultimi giorni è arrivata la conferma: Talmassons ha superato Montecchio (3-0) ed ha definito la classifica del girone B della A2. La Tecnoteam Albese, con un quoziente set a favore, ha terminato la regular season da quarta in classifica, un vero capolavoro. La gara con Sassuolo è valida per gli ottavi di finale dei play-off.