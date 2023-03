Pallavolo Cabiate: l'Under 18 conquista meritatamente il Campionato Provinciale

È un sogno che si avvera per le piccole campionesse della Pallavolo Cabiate che domenica scorsa si sono laureate Campionesse Provinciali Under 18. Ci sono voluti 3 set per sconfiggere un'ottima Como Volley che si è dimostrata una squadra ostica e combattiva come da aspettative. Con attenzione e aggressività sempre al massimo, però, le cabiatesi/albesine sono riuscite a piegare le avversarie portandosi a casa il trofeo e festeggiando il gradino più alto del podio a Como.

A tutta questa gioia va aggiunta la ciliegina sulla torta che è stata il premio di MVP assegnato a Giulia Colombo, che ha dimostrato per l'ennesima volta di che pasta è fatta. La società ha accolto con grande entusiasmo questo splendido risultato: “Un super complimenti alle ragazze e a tutto lo staff che per un'intera stagione hanno lavorato per arrivare fino a qui, quindi adesso godetevelo e festeggiate ma non troppo perché ora arrivano i regionali”. La Pallavolo Cabiate può dunque godersi un settore giovanile che cresce bene, anzi molto bene e che promette meglio per quel che riguarda il futuro.