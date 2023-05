Mari Cassemiro lascia Albese: “Con voi mi è sembrato di essere a casa”

La Tecnoteam Albese ha iniziato da ieri ad aggiornare i tifosi sul futuro della formazione comasca dopo la salvezza ottenuta e la certezza di disputare anche per il prossimo anno il campionato di A2 di volley femminile. La prima certezza è che Mariana Alvez Cassemiro (per tutti Mari) non farà più parte della squadra. È infatti già rientrata in Brasile da qualche giorno: la sua è anche una scelta di vita, a lei è stato fatto un grande in bocca al lupo.

Inoltre è stata ringraziata per il suo costante impegno, la simpatia e la assoluta professionalità mostrata. Queste sono le parole delle giocatrici riservate ai tifosi che l’hanno sempre sostenuta con grande calore: “Ciao a tutti, sono tornata a casa in Brasile. Ma volevo salutare la società e tutti voi cari tifosi. Sono io che ho apprezzato il vostro calore e l'affetto di tutti, quest'anno mi è sembrato di essere a casa! Ricorderò sempre Albese con grande affetto e sarò sempre tifo per voi ! In bocca al lupo da Mari”.