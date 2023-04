Volley A2 playoff quarti, sfida da dentro/fuori fra Cantù e Bcc

Quella tra Pool Libertas Cantù e BCC Castellana Grotte è una sfida infinita in questa stagione. Dopo due gare di regular season, una Coppa Italia Serie A2, due dei Quarti di Finale dei Play Off Serie A2, si aggiunge questa terza e decisiva Gara-3. Chi vincerà questo match affronterà poi la Agnelli Tipiesse Bergamo in Semifinale, sempre al meglio delle tre gare. Il fischio d’inizio è previsto per domenica 23 aprile 2023 alle ore 18.00 presso il PalaFrancescucci di Casnate con Bernate, e ci si aspetta un’altra “battaglia” sportiva così come lo sono state le prime due partite della serie.

Coach Francesco Denora presenta così la sfida: “Quello che è successo mercoledì sera è stato eccezionale, ma ora non culliamoci e guardiamo avanti alla prossima finale. Domenica sarà un dentro-fuori per entrambe le squadre, e mi aspetto un’altra gara nervosa e combattuta. Ormai ci conosciamo fin troppo bene, e ogni singola palla potrà essere decisiva. Siamo stati molto bravi a limitare il loro muro durante il nostro sideout, e la chiave è sempre quella. In più vogliamo sfruttare il nostro campo, dove riusciamo a fare partite importanti al servizio. Servirà uno sforzo importante per portarla a casa: loro hanno giocatori importanti come Theo che possono decidere da soli la partita, ma ce la metteremo tutta per continuare a scrivere questa bella pagina per la Libertas”.