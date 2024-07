Laura Pasquino orgoglio comasco: sesta stagione di fila in Serie A per la 22enne

Il 9 gennaio del 2002 la Eldor Cantù rimediava uno 0-3 eccessivamente pesante nel match contro Busto Arsizio valido per la tredicesima giornata di andata del campionato di A2 di volley femminile. Quella stessa giornata, però, è stata anche positiva per il volley comasco visto che è la data di nascita di una giovane pallavolista lariana che è ormai una veterana della Serie A. Laura Pasquino si appresta a disputare la sesta stagione di fila tra A1 e A2 dopo l’ufficializzazione del suo ingaggio da parte dell’Hermaea Olbia. La palleggiatrice 22enne giocherà dunque in Sardegna dopo la prima esperienza nella massima serie a Bergamo.

Nata a Como il 9 gennaio 2002, Pasquino è cresciuta nel settore giovanile di Orago, dove ha affrontato tutta la trafila arrivando fino alla formazione Under 18/B2. Nella stagione 2019/2020 l’esordio in Serie A2 con le Green Warriors Sassuolo, formazione con cui ha militato per un biennio. Il suo potenziale ha quindi catturato le attenzioni della Lpm Bam Mondovì, con cui – nel 2021/22 – è approdata fino alla finale promozione per l’A1. L’estate successiva, quindi, è approdata all’Esperia Cremona, sempre nel torneo cadetto, ma la sua esperienza in gialloblù è terminata a metà dicembre, quando è andata a rinforzare l’organico di Volta Mantovana, guidata alla promozione dalla B1 all’A2.

Nell’ultimo torneo, infine, la nuova palleggiatrice hermeina ha indossato la blasonata maglia del Volley Bergamo (22 presenze nella squadra che ha conquistato la salvezza). Fuori dal campo Pasquino frequenta il terzo anno di psicologia all’università ed è vicina alla laurea. Nel tempo libero ama la lettura, i podcast true crime e i giochi da tavolo. Ma anche altri sport come atletica, tennis e nuoto.

Queste sono le sue prime dichiarazioni da giocatrice di Olbia: “La proposta dell’Hermaea mi ha subito sembrata davvero interessante. Parliamo di una società seria e veterana della serie A2, quindi per me è davvero entusiasmante poterne fare parte. Ho voluto mettermi alla prova: negli ultimi anni ho accumulato molte esperienze e non vedo l’ora di poter mettere in pratica tutto ciò che ho imparato”. Laura Pasquino ha poi sottolineato i suoi punti di forza: “Mi ritengo un’atleta determinata e ambiziosa, pronta a mettermi sempre alla prova. Sono consapevole che per ottenere risultati devo lavorare sodo e con costanza e per questo cerco sempre di impegnarmi al massimo in ogni allenamento. Inoltre sono una persona abbastanza equilibrata, capace di gestire le mie emozioni e di mantenere la lucidità anche se sotto pressione”.

Infine, un focus sugli obiettivi da raggiungere: “Dal punto di vista personale, mi auguro di continuare a migliorare le mie abilità di gioco e di poter fare nuove esperienze sia in campo che fuori. Invece auguro alla nostra squadra di riuscire a raggiungere tutti gli obiettivi che si riserva la società e andare anche oltre per poter ricavare qualche soddisfazione in più”.