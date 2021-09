La CS Alba conquista il triangolare internazionale di Lugano

Davvero brave le ragazze dellache sono riuscite a conquistare il trofeo internazionale di Lugano intitolato a Marco Borradori, recentemente scomparso e molto amato da queste parti. La Tecnoteam ha superato in scioltezza per 3-0 le padrone di casa nella prima gara (), con applausi per tutte le giocatrici impiegate, in particolare le giovani hanno tenuto a testa alta il campo per tutto il terzo set. Oltre a questo successo, è arrivato quello per 2-1 contro, formazione della Svizzera tedesca finalista per il titolo nell'ultimo anno.

I parziali sono stati di 25-23, 22-25, 25-21. Coach Mucciolo si è detto molto soddisfatto dopo le gare: "Contento delle vittorie, in particolare quella contro il Dudingen, una candidata al successo nel campionato svizzero. Grande rimonta nostra, crescita continua delle ragazze. Ma sempre piedi per terra”. Non è mancato un accenno all’A2 sempre più vicina: "Il nostro obiettivo non cambia: partiamo per la salvezza. Avanti con questa intensità nella preparazione”.