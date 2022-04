Cristiano Mucciolo e l'addio alla Tecnoteam Albese: "È avvenuto tutto con serenità"

Grande serenità e consapevolezza di aver lasciato un bel ricordo. È questo quello che traspare nell’intervista rilasciata da Cristiano Mucciolo a “La Provincia” in cui ha parlato delle recenti dimissioni da allenatore della Tecnoteam Albese. Grazie alla sua guida, la squadra è arrivata in A2 e quest’anno si è salvata senza problemi, disputando anche i play-off promozione.

Il suo è stato un addio difficile, ma comunque maturato con grande tranquillità: “Avevo già deciso di andarmene al termine della stagione e l’avevo peraltro comunicato alla società. Si tratta di una questione di stimoli: ha fatto tutto quello che potevo fare, una promozione e il quarto posto in A2. Ritengo giusto, dunque, cambiare un po’ aria, trovare nuove opportunità; così facendo, lascerò a mia volta spazio a nuove idee, personalità, caratteri”.

I dissidi non hanno trovato alcuno spazio in questa decisione: “Non ci sono stati screzi, o situazioni tali per cui sia stato necessario prendere questa decisione. Quando ho comunicato il mio intendimento la società s’è detta d’accordo. Era un’idea comune, dunque meglio così. È stata una separazione estremamente piacevole, consensuale, rispettosa. È stata voluta da entrambe le parti, col sorriso”.

Ora si attende una sua scelta in merito a una nuova panchina, si è ipotizzato l’approdo a Busto Arsizio, la cui panchina dovrebbe però essere occupata da Daris Amadio, in questa stagione alla guida di Montecchio Maggiore.