Volley A2, Cantù alza il suo sipario con Bergamo

Primo appuntamento del Pool Libertas Cantù per la stagione 2022/2023 di Serie A2 Credem Banca. I ragazzi del neo coach Francesco Denora affronteranno in un sentito derby la Agnelli Tipiesse Bergamo. Appuntamento domenica 9 alle 18 in casa.

Coach Francesco Denora presenta così la sfida: "L’inizio è leggermente in salita, ma questo non ci preoccupa: ci arriviamo molto motivati e consapevoli delle nostre armi in questo momento. Poi credo che togliersi di dosso l’emozione dell’esordio contro una favorita sia anche meglio. Bergamo non credo abbia bisogno di molte presentazioni: in questo momento fanno della loro fisicità unita alla loro organizzazione l’arma migliore. Noi dobbiamo esser bravi ad avere tanta pazienza: contro i loro muri non sarà semplice far punto al primo colpo. Dobbiamo rimanere incollati alla partita, e aspettare i loro momenti non migliori, e sicuramente l’agonismo per farcela non ci manca".

Il confermato coach Gianluca Graziosi presenta una formazione molto rinnovata rispetto alla scorsa stagione: i soli confermati sono infatti il centrale (ed ex Capitano) Antonio Cargioli e l’opposto Williams Padura Diaz. In cabina di regia torna Igor Jovanovic, dopo aver vinto uno scudetto nella massima serie spagnola e uno in Romania. In diagonale a Cargioli, uno degli ex di giornata, Riccardo Copelli. Rinnovata anche la coppa di schiacciatori, che sarà composta da Tim Held e Roberto Cominetti, entrambi dalla Conad Reggio Emilia, con l’ultimo che indosserà i gradi da Capitano. Libero è Alessandro Toscani dalla BCC Castellana Grotte.