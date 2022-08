Volley A2, il calendario pre campionato del Pool Libertas Cantù

Il primo test è di alto livello. Prosegue la preparazione del Pool Libertas Cantù che vivrà una nuova stagione in serie A2. Con l’inizio della terza settimana di lavoro, è ufficiale anche il calendario degli allenamenti congiunti dei ragazzi di coach Francesco Denora. Si inizia sabato 10 settembre all’arena di Monza contro i padroni di casa della Vero Volley, squadra militante in Superlega.

Si prosegue poi incontrando in gara di andata (14 settembre a Sant’Ilario d’Enza) e ritorno (24 settembre a Casnate con Bernate) la Conad Reggio Emilia, vincitrice la scorsa stagione della DelMonte Coppa Italia e dei playoff Promozione, centrando così una storica doppietta. Il 17 settembre altro appuntamento tra le mura amiche per l’incontro inedito contro Volley 2001 Garlasco, per poi chiudere con due derby: il 28 settembre a Bergamo contro i padroni di casa della Agnelli Tipiesse, e il 1 ottobre contro Consoli McDonald’s Brescia per il Torneo Città di Lumezzane.

Gli allenamenti congiunti saranno a porte chiuse, e per quelli che si disputeranno al PalaFrancescucci è prevista la diretta Facebook sulla pagina ufficiale Libertas Brianza Pallavolo Cantù.