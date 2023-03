Volley A2, con Brescia ottava vittoria in fila per Cantù

Ultima partita di regular season tra le mura amiche del PalaFrancescucci per il Pool Libertas Cantù e la striscia positiva continua: nel derby i ragazzi di coach Francesco Denora hanno conquistato l’ottava vittoria consecutiva, la decima partita a punti di fila, e vinto il secondo derby stagionale contro la Consoli McDonald’s Brescia: finale 3-1. "Ottava vittoria consecutiva, e decimo risultato utile di fila: è un risultato straordinario! I ragazzi e la società se lo meritano tutto, perché questa squadra ha dimostrato di crescere continuamente di partita in partita, e di avere la volontà di crescere ancora" ha detto il coach.

A inizio primo set il Pool Libertas si lancia subito in avanti, e un ace di Gamba convince Coach Zambonardi a fermare il gioco (6-2). Gavilan con un attacco e un ace riporta sotto i suoi (9-7), Candeli mette a terra una palla vagante per la parità a quota 11, e lo stesso centrale mura Preti per il vantaggio esterno (12-13). Aguenier attacca out, e Coach Denora vuole parlarci su (13-16). Al rientro in campo Monguzzi riporta sotto i suoi (15-16), ma Esposito mura Ottaviani e ricaccia indietro gli avversari (15-18). Alberini piazza un ace, e Coach Zambonardi ferma tutto (17-18). Al rientro in campo si lotta palla su palla fino all’ace di Gamba che rimette il punteggio in parità a quota 21. Petras conquista la prima palla set per i suoi, ma Ottaviani manda il parziale ai vantaggi. Preti ribalta di nuovo la situazione, e un attacco out di Galliani permette ai canturini di chiudere (28-26).

A inizio secondo set il Pool Libertas prova a scappare subito con un ace di Gamba (5-2), ma Petras riporta sotto i suoi (8-7). Due errori della Consoli McDonald’s, però, riportano la distanza tra le squadre a tre punti (10-7). Un fallo in palleggio di Aguenier permette a Brescia di tornare sotto (11-10). Ottaviani mura Petras, e Coach Zambonardi vuole parlarci su (15-12). Galliani tiene a galla i suoi (17-15), Petras li riporta sotto (19-18), ma un muro di Aguenier sull’opposto slovacco convince Coach Zambonardi a chiamare il suo secondo time-out (21-18). Il finale di set è tutto di marca canturina: Aguenier mura Petras, e Preti chiude il parziale con un ace (25-19).

Inizio di terzo set equilibrato fino al turno al servizio di Gavilan, che permette alla Consoli McDonald’s di allungare (6-9). Petras attacca in rete e il Pool Libertas torna sotto (9-10). Qualche errore di troppo dei canturini e Brescia allunga (9-12, 10-14). Cantù prova a rosicchiare qualche punto con Gamba e Preti (16-18), ma Galliani ricaccia indietro i tentativi di rimonta da parte degli avversari. Candeli mura Preti e Coach Denora ferma tutto (17-21). E’ l’allungo decisivo: il cambiopalla di Brescia funziona alla perfezione, e chiude un attacco di Gavilan (22-25).

A inizio quarto set il pallino del gioco è in mano alla Consoli McDonald’s (0-2, 4-5). Ottaviani si carica sulle spalle la squadra e mura Petras per il sorpasso (6-5). E’ lo stesso opposto slovacco ad attaccare out la palla del doppio vantaggio interno (8-6). Gavilan attacca fuori e Coach Zambonardi vuole parlarci su (12-9). Al rientro in campo il Pool Libertas allunga e Coach Zambonardi chiama il suo secondo time-out (15-10). Brescia prova a rientrare con Gavilan (15-12), ma un ace di Alberini ricaccia indietro gli avversari (18-13). Un punto dai nove metri di Ottaviani e Cantù allunga (20-14). Il cambiopalla dei padroni di casa funziona alla perfezione: ai canturini basta ribattere colpo su colpo e chiudere con una battuta lunga di Gavila (25-19).

Cantù - Brescia: 3-1 (28-26, 25-19, 22-25, 25-19)

Cantù: Alberini 4, Gamba 19, Preti 12, Ottaviani 9, Aguenier 11, Monguzzi 12, Butti (L1), Compagnoni, Galliani. NE: Gianotti, Carucci, Picchio (L2). All: Denora, 2° All: Zingoni (battute vincenti 7, battute sbagliate 15, muri 14).

Brescia: Tiberti 1, Petras 20, Galliani 10, Gavilan 13, Candeli 10, Esposito 8, Franzoni (L1), Giani, Bisi 1, Loglisci 2. N.E.: Gatto, Mijatovic, Bettinzoli, Rizzetti (L2). All: Zambonardi, 2° All: Iervolino (battute vincenti 1, battute sbagliate 18, muri 8)