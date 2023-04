Volley A2, Cantù con il confermato Denora si prepara alla Supercoppa

Un passo alla volta. Prima sarà Supercoppa e poi playoff. E in merito al primo trofeo si tratta di un traguardo storico per il Pool Libertas Cantù: lunedì 10 aprile alle 19 si gioca contro Vibo Valentia che ha già conquistato la Coppa Italia. Una sfida di alta quota e sulla panchina ci sarà un coach Denora già certo di esserci anche per il 2023/204 come annunciato dalla società nei giorni scorsi.

"La finale di Supercoppa Serie A2 è già di per sé un premio per noi e per il percorso fatto sinora. Vogliamo goderci questa esperienza, - ha detto - anche perché per molti di noi è una prima volta, a partire dal sottoscritto. Questo non vuol dire che andremo a Vibo Valentia a fare i turisti: vogliamo giocarci le nostre carte per provare a vincerla. Sarà difficilissimo, visto il valore dell’avversario e il campo che, come visto in Coppa Italia Serie A2, sarà sicuramente molto a tinte giallorosse. A noi comunque queste sfide piacciono: siamo la squadra che quando è arrivata ai vantaggi ha vinto più set di tutti, e questo la dice lunga sul nostro carattere. D’altra parte, è stato molto difficile anche raggiungerla questa finale: ci siamo sudati ogni singolo punto, sempre con caparbietà ed entusiasmo, e sono sicuro che non saremo da meno lunedì".

Lancia la carica il capitano Dario Monguzzi: "Ci avviciniamo a questa finale di Supercoppa Serie A2 con molto entusiasmo e con grande voglia di fare bene, consci del fatto che siamo arrivati fino a qui in maniera meritata, allenamento dopo allenamento e partita dopo partita. Una finale è una partita secca: siamo consapevoli che Vibo Valentia sia una corazzata costruita per vincere tutto e per ammazzare il campionato, e ha dimostrato tutto il suo valore vincendo la regular season con ben 12 punti di vantaggio sulla seconda, cioè noi. Siamo consapevoli anche che è una squadra estremamente forte in attacco, - ha detto - con una panchina lunghissima e giocatori dei grandissima esperienza, anche internazionale. Noi siamo consapevoli dei nostri mezzi e del nostro gioco: abbiamo le nostre sicurezze, e cercheremo di mettere in difficoltà la Tonno Callipo Calabria in tutti i modi, anche se giochiamo a casa loro e ci aspetterà un palazzetto strapieno, come è stato per la finale della Coppa Italia Serie A2 che hanno disputato contro la Bcc Castellana Grotte alla fine del girone di andata".