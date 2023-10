Volley A2, Cantù è arrivato il momento: si parte con Aversa

Ritorna il campionato di serie A2 e il Pool Libertas parte tra le mura amiche. Il PalaFrancescucci vedrà la prima di ragazzi di coach Francesco Denora Caporusso già questa domenica 15 ottobre 2023 con fischio d’inizio alle 18. L’avversaria di giornata è la neo-promossa Wow Green House Aversa, che ha rilevato i diritti della Agnelli Tipiesse Bergamo, curiosamente la stessa avversaria dei canturini nella prima giornata della stagione scorsa.

Coach Francesco Denora Caporusso presenta così la sfida: "Stiamo lavorando duramente da agosto, e, nonostante il tempo sembra sia volato, la voglia di tornare a competere per delle poste importanti è tanta. L’esordio non è dei più semplici, come non lo sarebbe stato contro chiunque: è pur sempre la prima partita, tutti vogliono fare bene, e l’emozione può giocare brutti scherzi. Aversa si riaffaccia alla Serie A2 Credem Banca, e vorrà dimostrare che non è qui per caso. Hanno un roster forte, costruito molto bene con giocatori di assoluto livello. Argenta, Pinelli, Presta e Marra hanno esperienza da vendere in questa categoria; Canuto ha già vinto un campionato da noi; Lyutskanov potrà rivelarsi uno degli attaccanti più forti del campionato; e Rossini non ha bisogno delle mie presentazioni, è l’uomo che potrà fare la differenza. Conosco Coach Sandro Passaro, so come lavora e l’organizzazione della squadra parla per lui. Gli ingredienti per un match di livello ci sono tutti. Il nostro obiettivo primario è quello di divertirci e divertire: dobbiamo essere una squadra che proverà a crescere di partita in partita per entusiasmarci sempre di più".