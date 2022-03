Volley A2, Cantù perde contro Siena. Il coach: "E' mia responsabilità, fatichiamo a reagire in difficoltà"

Sconfitta fra le mura di casa per il Pool Libertas Cantù, un sonoro 0-3 contro Reggio Emilia. A due giornate dalla fine della regular season la formazione di coach Battocchio è al decimo posto con 26 punti e appena sotto c'è Porto Viro a 24 che potrebbe intimorire la formazione.

“Credo che la responsabilità sia mia perché facciamo un po’ fatica a reagire alle situazioni di difficoltà, e bisogna sapersi prendere la responsabilità di quello che succede. I ragazzi in allenamento danno tutto quello che hanno, - dice il tecnico Battocchio - i primi due set li ha vinti Reggio Emilia facendo bene in quello che sappiamo essere molto forti. Il primo set in battuta: se Held è ai piani alti della classifica degli ace in questo campionato un motivo ci sarà, e ce l’ha dimostrato stasera visto che ha spaccato il set a metà e l’ha chiuso alla fine. Nel secondo set abbiamo faticato con le situazioni di muro, dove abbiamo preso qualche mani out di troppo. Erano i due punti su cui avevamo preparato la partita, perché sapevamo che loro sono molto bravi. Nel terzo set c’è stato un crollo, penso anche emotivo".

Battocchio ribadisce la su responsabilità: "I ragazzi stanno facendo tutto quello che possono in allenamento, e non ho assolutamente niente da dire loro. Sono contento di come abbiamo giocato come squadra e sull’ordine in campo, cosa che a Bergamo non era successa. Sono contento della voglia di vincere che abbiamo avuto nei primi set. Dobbiamo lavorare tanto sulla capacità di reggere nelle difficoltà”.

Parte bene Cantù (5-2), la partita però si accende subito perché dal 5-4 inizia un confronto punto a punto fino al 22 pari e la chiude Siena con ace di Held. Rimane sempre in scia ma Reggio si tiene sempre avanti rispetto a Cantù, prima per il 6-8, poi scappa sull'11-14. I padroni di casa pareggiano 18-18, e il finale è come il primo: 22-25. La parità nel terzo set vale fino al 7-7, poi Siena mette la freccia e stavolta Cantù non riesce a ricucire: 15-25.

Cantù: Chakravorti 1, Motzo 15, Han?i? 5, Sette 4, Mazza 9, Copelli 3, Butti (L1), Princi, Bortolini.NE: Pietroni, Salvador, Floris, Frattini, Trovò (L2). All: Battocchio, 2° All: Zingoni, 3° All: Redaelli (battute vincenti 0, battute sbagliate 13, muri 7).

Reggio Emilia: Garnica 2, Cantagalli 13, Cominetti 9, Held 13, Sesto 6, Zamagni 6, Morgese (L1), Catellani, Suraci 6, Mian, Marretta, Cagni (L2). N.E.: Scopelliti. All: Mastrangelo, 2° All: Fanuli (battute vincenti 6, battute sbagliate 14, muri 8).