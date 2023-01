Volley A2, per Cantù inizio 2023 amaro: vince Santa Croce

Prima partita del 2023 per il Pool Libertas Cantù e ko con la Kemas Lamipel Santa Croce per 1-3. Il primo set inizia in equilibrio, poi Maiocchi mura due volte Ottaviani per il parziale di 1-6 che lancia la Kemas Lamipel (5-7, 6-10). Vigil Gonzales mette a terra una palla lunga, e Coach Denora vuole parlarci su (8-13). Sembra essere lo strappo decisivo: il Pool Libertas ribatte colpo su colpo a Santa Croce, ma sembra non riuscire a colmare il divario. Il turno al servizio di Preti, però, permette a Cantù di rosicchiare qualche punto (19-22), mentre quello di Aguenier convince Coach Mastrangelo a fermare il gioco (22-23). Al rientro in campo i toscani difendono con le unghie e con i denti il vantaggio, e chiudono con Truocchio (23-25).

A inizio secondo set un ace di Colli manda la Kemas Lamipel a +2 (4-6), ma è un muro di Aguenier sullo stesso capitano avversario a mettere il punteggio in parità a quota 7. Il centrale francese viene murato da Vigil per il nuovo +2 esterno (7-9). Santa Croce non molla, e un errore da parte dei canturini convince Coach Denora a fermare il gioco (10-14). Gamba mura Maiocchi e Cantù torna sotto (14-16). Un ace di Maiocchi rilancia l’azione dei toscani, e Coach Denora chiama il suo secondo time-out (15-19). Preti piazza un ace che sembra riaprire tutto (17-19), ma Colli guida i suoi al +5 (17-22). E’ lo strappo decisivo: gli ospiti gestiscono bene la fase di cambiopalla, e chiudono grazie a un attacco in rete di Gamba (19-25).

Nel terzo set il Pool Libertas parte a razzo, e Coach Mastrangelo ferma tutto (4-1). Al rientro in campo la Kemas Lamipel piazza un parziale di 1-4 che mette il punteggio in parità a quota 5. Si prosegue a strappi, con Cantù che prova ad allungare (8-6, 11-9, 19-17), e Santa Croce a rintuzzare (8-8, 14-14, 19-19). Truocchio mura Gamba, e Coach Denora vuole parlarci su (20-21). Al rientro in campo Truocchio continua a martellare, e il Coach canturino ferma di nuovo il gioco (20-23). Sembra essere l’allungo decisivo, con Motzo che conquista il match point per i suoi (21-24), ma Ottaviani non ci sta: il suo turno in battuta favorisce il break di 4-0 che ribalta di nuovo tutto (25-24). I vantaggi sono un continuo cambio di fronte (26-27, 29-28), ma due errori dei santacrocesi consegnano il set ai padroni di casa (31-29).

A inizio quarto set la Kemas Lamipel parte con piglio deciso e si porta a +4, con Coach Denora a fermare il gioco (3-7). Al rientro in campo due muri di Preti e Monguzzi riportano il Pool Libertas sotto (6-8), e un attacco dello schiacciatore friulano sancisce il -1 (9-10). Il turno al servizio di Maiocchi, però, riapre il divario tra le squadre (9-13). Si prosegue con Cantù che prova a rientrare, e Motzo che ribatte palla su palla. Un ace di Monguzzi ed è -2 (15-17); Motzo mura Aguenier, e Coach Denora ferma tutto (15-19). Si torna a giocare, e Santa Croce continua dove aveva lasciato (15-21). I canturini rosicchiano qualche punto (18-22), ma due attacchi consecutivi di Truocchio consegnano il match ai suoi (19-25).

"Ci spiace molto per questa sconfitta, - ha detto coach Denora - soprattutto perché oggi c’era davvero una bellissima cornice di pubblico: finalmente siamo riusciti a riempire il palazzetto, e ci sarebbe piaciuto ripagare con una vittoria. Purtroppo così non è stato: bisogna dare merito a Santa Croce, che ha fatto un’ottima gara al servizio. Noi abbiamo subito un po’ troppo le loro singolarità in battuta. Ma ora testa alla prossima".

Pool Libertas Cantù - Kemas Lamipel Santa Croce: 1-3 (23-25, 19-25, 31-29, 19-25)

Cantù: Alberini 3, Gamba 19, Preti 18, Ottaviani 7, Aguenier 10, Monguzzi 4, Picchio (L1), Gianotti, Compagnoni 1, Galliani 1. NE: Mazza, Butti (L2). All: Denora, 2° All: Zingoni (battute vincenti 5, battute sbagliate 20, muri 10).

Santa Croce: Coscione 1, Motzo 24, Colli 13, Maiocchi 17, Truocchio 13, Vigil Gonzalez 8, Morgese (L1), Compagnoni, Arguelles Sanchez, Hanzic. N.E.: Favaro, Brucini, Giovannetti, Loreti (L2). All: Mastrangelo, 2° All: Bulleri (battute vincenti 9, battute sbagliate 21, muri 11).