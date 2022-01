Volley A2, quarto stop in fila per Cantù ko con Ortona. Il coach: “Momento complicato, bravi i miei giocatori”

Quarto stop in fila per il Pool Libertas Cantù. La prima sfida del 2022 è un ko netto 0-3 contro la Sieco Impavida Ortona. La formazione di Battocchio ha perso quattro delle ultimi cinque partite, una al tie break e la quinta non disputata causa Covid.

“Ortona, con il cambio del palleggiatore, ha vinto tre gare su quattro, quindi penso che questo la dica lunga. Io ci tengo a fare i complimenti ai miei ragazzi, perché, - ha detto coach Battocchio - anche quando le cose sono andate male, loro hanno messo in campo tutto quello che potevano. Prima della partita mi sono scusato con chi è rientrato appena dal Covid, e ha dovuto giocare senza neanche allenarsi.

Abbiamo dei giocatori che sono veramente delle persone splendide: uno si scaviglia al termine del riscaldamento, durante le battute, gioca lo stesso e fa un’ottima partita; un altro si scaviglia a inizio partita e stringe i denti. È un momento così, ma loro stanno mettendo tutto quello che hanno. Mi scuso con loro perché sicuramente non sono stato una persona giudiziosa, ma purtroppo non avevamo alternative. Questa partita era per noi uno scontro diretto per provare a salvarci. Devo fare loro i complimenti perché stanno dando tutto quello che hanno e anche di più, anche se il momento è molto complicato”.

La Sieco parte bene (2-5), Cantù recupera 6-8, ma senza ma riuscire ad azzannare la prima battaglia (14-19). La Sieco scappa sul 17-24 e Pessoa chiude 18-25.

Dopo l’1-3 iniziale è parità 3-3, Motzo fa buono e cattivo gioco di Cantù, siglando prima il 9-8 e poi la parità 9-9. Si procede punto a punto con Ortona a portarsi avanti (14-17) e poi a essere agganciata 17-17. E’Ortona ad avere la meglio per il 22-24 che diventa 22-25.

Di nuovo confronto serrato che dura fino al 9-11, poi Ortona scappa sull’11-17 e la musica non cambia mai (13-23). Chiude Pessoa per il 16-25.

Pool Libertas Cantù – Sieco Service Impavida Ortona 0 – 3 (18-25 / 22-25 / 16-25)

Pool Libertas Cantù: Coscione 1, Monguzzi, Butti (L), Motzo 21, Bortolini 42% POS. 27% PERF. (L), Sette 8, Mazza 6, Hanzic 5, Rota 1, Salvador 1, Pietroni, Princi n.e., Frattini, Trovò 1.

Sieco Service Impavida Ortona: Fabi n.e., Pessoa 21, Di Silvestre, Benedicendi (L) N.e., De Paola 10, Fusco (L.) 45% POS. 32% PERF, Santangelo 14, Del Fra, Bulfon N.e, Molinari 6, Elia 3, Cappelletti n.e, Ferrato 3.