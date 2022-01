Volley A2, Cantù dal secondo al nono posto: la sesta sconfitta è contro la Kemas

Con la Kemas Lamipel Santa Croce arriva la sesta sconfitta in fila per Cantù, risultato finale 0-3. La formazione di coach Battocchio, seconda in solitaria due mesi fa, si trova ora a fare i conti con la parte bassa con la nona posizione a 18 punti; tra Covid e infortuni la squadra non ha ripreso il ritmo giusto per portare a casa una vittoria.

Fra le fila di Cantù ha debuttato anche Dante Chakravorti, palleggiatore italo-americano classe 1997 che ha preso il posto in cabina di regia lasciato vacante da Manuel Coscione.

"Quello di oggi è stato un buon ‘allenamento’ per noi: penso che la partita sia stata senza storia, - ha commentato coach Battocchio - e sappiamo che non siamo ancora in forma e che ci vuole tempo. Abbiamo fatto solo due allenamenti con Dante e se pensavamo di aver trovato subito l’intesa su ogni situazione che può presentarsi in partita abbiamo sbagliato aspettative e non giocheremmo in A2, bensì in SuperLega. Ci vuole tempo. Santa Croce ha fatto una partita degna di nota, e rispetto alle altre gare credo che questa sia stata una sconfitta netta. Però abbiamo giocato, anche se siamo ritornati un po’ indietro a livello di mentalità: dobbiamo ricordarci bene chi siamo, quali sono i nostri pregi e i nostri difetti, e giocare meglio con i nostri pregi ed essere più bravi a nascondere i nostri difetti”.

Il primo set sembra iniziare in modo equilibrato (6-8), poi la Kemas si porta sull'11-15 che diventa 13-20 e il finale dice 16-25; il secondo set è una doccia gelata per i padroni di casa: l'1-10 iniziale praticamente ha già chiuso i giochi; la squadra di Battocchio non trova soluzioni e il secondo finale è di 18-25. Il 6-3 del terzo set rilancia Cantù, poi un mini parziale di 0-5 vale il 9-12 e la Kemas rimette a correre fino al 19-25.

Pool Libertas Cantù: Chakravorti, Motzo 12, Han?i? 10, Sette 4, Mazza 4, Copelli 6, Bortolini (L1), Pietroni, Princi 2, Frattini 2. NE: Salvador, Rota, Trovò, Moreno Garcia (L2). All: Battocchio, 2° All: Zingoni, 3° All: Redaelli (battute vincenti 1, battute sbagliate 14, muri 4).

Kemas Lamipel Santa Croce: Acquarone 2, Bezerra Souza 18, Colli 5, Fedrizzi 13, Arasomwan 7, Festi 10, Pace (L1). N.E.: Caproni, Riccioni, Menchetti, Ferrini, Giovannetti, Sposato (L2). All Douglas, 2° All: Pieri (battute vincenti 2, battute sbagliate 7, muri 9).