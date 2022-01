Volley A2 Coppa Italia, Cantù ko contro Bergamo: fuori dalla competizione

Ko contro Bergamo e fuori dalla competizione. Il Pool Libertas Cantù perde 3-0 e saluta così la Del Monte Coppa Italia.

“Credo che abbiamo giocato molto bene. Credo che Bergamo sia una squadra forte, - ha commentato coach Battocchio - e l’ha dimostrato in partita quando ha gestito i set spingendo alla fine, e dando la sterzata decisiva in quel momento. Io non ho molto da rimproverare ai ragazzi: siamo ancora molto fragili, che è comprensibile, ma ad un certo punto bisogna anche fare un passo oltre. Piangersi addosso, oltre che far fare fatturato alle aziende di fazzoletti di carta, non porta a niente. Quindi quando si ha l’occasione bisogna sfruttarla e basta. Però stiamo lavorando tanto fisicamente, quindi anche il calo che si è visto nel corso della partita è dovuto a quello. Stiamospingendo tanto sapendo che il nostro campionato inizierà tra un mesetto, e questo si vede”.

Bergamo: Finoli 2, Padura Diaz 9, Terpin 11, Pierotti 17, Cargioli 10, Cioffi 2, D’Amico (L1), Ceccato, Mancin, Larizza. N.E.: Abosinetti, Baldi, De Luca (L2). All: Graziosi, 2° All: Busi, 3° All: Carenini (battute vincenti 6, battute sbagliate 12, muri 6).

Cantù: Chakravorti 2, Motzo 9, Han?i? 10, Sette 3, Mazza 7, Copelli 9, Bortolini (L1), Pietroni, Princi. NE: Salvador, Floris, Frattini, Trovò, Butti (L2). All: Battocchio, 2° All: Zingoni (battute vincenti 0, battute sbagliate 14, muri 8).