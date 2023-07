Volley A2, Cantù debutta con Aversa in casa

Ufficializzati i calendari di serie A2. Match inaugurale al PalaFrancescucci per Cantù contro la Wow Green House Aversa, prima di affrontare due trasferte consecutive: la prima a Castellana Grotte contro la BCC Tecbus, la seconda a Ravenna contro la Consar. Seconda partita in casa nell’infrasettimanale del 1 novembre contro la Tinet Prata di Pordenone, prima di andare a Siena per affrontare la Emma Villas. Si torna tra le mura amiche per la sfida contro la Conad Reggio Emilia, per poi tornare in terra toscana per la disfida contro la Kemas Lamipel Santa Croce.

Il finale di novembre vede i canturini in casa contro la Yuasa Battery Grottazzolina per poi andare ad Ortona per il ritorno di uno dei “classici” contro la Sieco Service. Secondo infrasettimanale per l’unico derby di stagione, a Brescia contro la Consoli Sferc, per poi tornare a Casnate con Bernate per l’incontro con la Delta Group Porto Viro. “Christmas Match” in Abruzzo per affrontare la neo-promossa Abba, per poi chiudere il girone a Santo Stefano contro la Puliservice Acqua S. Bernardo Cuneo