Buon test per la Tecnoteam Albese che batte Monza in amichevole

Finisce 3-1 per la Tecnoteam Albese Volley Como all'Arena di Monza la prima uscita della stagione: le guerriere sempre a testa alta, con rotazione delle giocatrici nel finale, si sono confrontate ieri contro una formazione di categoria superiore e senza il gruppo rosa delle sue nazionali: Orro, Sylla, Martin, Rettke, Thompson, Stysiak e Stevanovic. Due i set vinti dalle guerriere, uno dalle monzesi, con il quarto giocato a 15 che ha visto nuovamente le comasche spuntarla ai vantaggi.

Un ottimo test, in chiusura, per la Tecnoteam: presente all'Arena anche il presidente Graziano Crimella. Ecco le dichiarazioni di coach Chiappafreddo a fine partita: “È stato un ottimo allenamento contro una squadra priva delle nazionali impegnate per i mondiali, ma che ha schierato comunque atlete di grande valore. Dal canto nostro abbiamo lavorato bene sugli aspetti che proviamo in allenamento e in particolare nel muro difesa dove abbiamo avuto davvero una buona efficenza. C’è molto da lavorare ancora, ma le indicazioni sono assolutamente positive”.