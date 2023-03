B1. Tonfo casalingo per Cabiate: l’Enercom Crema si conferma bestia nera

Ci sono creme a cui è impossibile resistere e altre che risultano inevitabilmente indigeste. L’Enercom Fimi è senza dubbio la bestia nera della Clerici Auto Cabiate in questo campionato di Serie B1, visto che è l’unica formazione che ha inflitto una sconfitta in tre set alla squadra comasca. Lo 0-3 di ieri, poi, fa ancora più male perché le ragazze di coach avevano la ghiotta occasione di agganciare con una vittoria proprio le rivali al quarto posto. Fra una settimana Cabiate andrà a far visita alla VAP Piacenza, partita senza dubbio alla portata delle lombarde ma da non sottovalutare per alcun motivo al mondo.

La gara si apre con due muri consecutivi, uno per parte, e prosegue in equilibrio fino a quota 12 quando l’Enercom Fimi alza il ritmo e scappa: l’attacco di Marengo vale il 12-15. Poi c’è un filotto di cinque punti con l’ace di Marengo, il muro di Pinetti e l’attacco di Giroletti per il 13-20. Cabiate prova a forzare i colpi per rientrare ma sbaglia molto e consegna il set alle biancorosse sul 17-25. Le cremasche partono bene anche nel secondo parziale: dal muro di Ravazzolo all’ace di Giroletti si portano avanti 4-10. Due ace di Colombo riavvicinano le comasche sull’8-10. Altro ace di Marengo, seguito da un errore avversario per una serie di cinque punti ospiti e si arriva sull’11-18.

Un vantaggio che le padrone di casa erodono lentamente: l’attacco di Pinetti vale il 17-21. Poi vince la tensione: l’Enercom Fimi fatica a mettere palla a terra ma bastano gli errori avversari per conquistare i punti necessari a chiudere 23-25. Nel terzo set l’Enercom Fimi è padrona del campo: si parte con tre punti consecutivi, tra cui l’ace di Pinetti; va a segno anche Bagnoli dai 9 metri e col muro di Marengo è 2-8. Fioretti a muro porta il divario sul 4-13.

Le schiacciatrici biancorosse sono particolarmente efficaci: Marengo firma un altro ace mentre Pinetti chiude l’attacco vincente per il 12-20. Anche in questo caso aumenta il numero degli errori avversari e a chiudere la gara ci pensa Pinetti con un ace per il 16-25. Il tabellino del match:

CLERICI AUTO CABIATE-ENERCOM FIMI CREMA 0-3 (17-25, 23-25 16-25)

CABIATE: Quartana (L) ne, Muscetti, Citterio 8, Pellegatta ne, Colombo 6, Ruffini 2, Cecconello 4, Della Canonica (L), Hika, Biganzoli 8, Castelli 4, Cavalleri. All. Reali.

CREMA: Guerini Rocco (L) ne, Giroletti 4, Ravazzolo 6, Labadini (L), Abati, Bocchino, Frassi, Moretti, Fioretti 9, Fugazza, Marengo 14, Bagnoli 3, Pinetti 12. All. Moschetti.