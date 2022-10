B1: passo indietro per la Pallavolo Cabiate che si fa rimontare in casa dal Don Colleoni

È arrivata la prima sconfitta in campionato per la Pallavolo Cabiate: nulla di drammatico, la B1 è appena cominciata e possono capitare questi incidenti di percorso, anche se inevitabilmente l’1-3 tra le mura amiche lascia l’amaro in bocca. Il match di ieri contro il Don Colleoni poteva riservare nuove gioie, soprattutto dopo un primo set di grande spessore. Le ragazze di coach Leali si sono subito imposte con un 25-20 che ha entusiasmato il pubblico del palazzetto comunale.

Le avversarie non si sono però fatte intimidire e hanno replicato con lo stesso punteggio a loro favore, per un incertissimo 1-1. Come accade ovviamente in queste situazioni, il terzo parziale è quello spartiacque della partita. Cabiate era in vantaggio, un rassicurante 23-19 che è stato ribaltato improvvisamente dalle bergamasche per il più beffardo dei 24-26 e il provvisorio 1-2.

La batosta è stata forte, al punto che le comasche non si sono più riprese, come ben testimoniato dall’ultima frazione di gioco in cui il punteggio è stato fin troppo severo (25-15). Come già detto, comunque, non c’è da disperare, tra una settimana Cabiate avrà un nuovo match in casa: l’avversario di turno sarà la Focol Legnano che sta per il momento guidando a punteggio pieno la classifica del girone B. Il tabellino del match:

PALLAVOLO CABIATE-PALLAVOLO DON COLLEONI 1-3 (25-20, 20-25, 24-26, 15-25)

CABIATE: Ruffini, Quartarella, Hyka, Viscomi, Citterio, Cecconello, Zanotto, Biganzoli, Cavalleri, Pellegatta, Colombo, Castelli, Quartana, Della Canonica. All. Reali

DON COLLEONI: Rossi G, Locatelli, Odoli, Rossi N, Colò, Rettani, Baldi, Tessari, Gitti, Grippo, Baccolo, Lodi. All. Prezioso